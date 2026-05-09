Путин рассказал о сотрудничестве России и Малайзии на международной арене

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Малайзия активно сотрудничают на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций (ООН) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил президент РФ Владимир Путин.
Король Малайзии Ибрагим Исмаил прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.
"Мы активно сотрудничаем на международной арене, в различных международных организациях, включая Организацию Объединенных Наций, АСЕАН, Организацию Исламской конференции", - сказал Путин в ходе переговоров с султаном Ибрагимом.