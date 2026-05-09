Наши предки завещали нам беречь и защищать мир, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2026
11:47 09.05.2026 (обновлено: 11:58 09.05.2026)
Наши предки завещали нам беречь и защищать мир, заявил Путин

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на приеме в Кремле перед главами иностранных делегаций в День Победы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наши предки завещали нам беречь и защищать мир, заявил Владимир Путин.
  • Он выразил уверенность в том, что новая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединенных Наций.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Наши предки завещали нам беречь и защищать мир, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер выразил уверенность в том, что формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте.
"Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу. Следовать традициям и заветам своих предков - они завещали всем нам беречь и защищать мир", - сказал Путин в ходе торжественного приема от имени президента России по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
