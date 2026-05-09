Путин и Фицо обсудили маршрут премьера Словакии в Москву

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече в Кремле обсудили маршрут премьера Словакии в Москву.
Встреча "на ногах" прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.