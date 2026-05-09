Власти стран Балтии не запугают празднующих 9 Мая, заявил активист

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Власти в странах Прибалтики не смогут запугать празднующих День Победы, люди все равно пойдут на братские могилы и на места снесенных советских памятников, заявил РИА Новости активист Максим Рева.

Он рассказал, что в трех республиках ликвидировали почти все памятники, кое-где осталась их малая часть, но это небольшие города, в которых людям удалось оказать влияние на местные власти. Захоронения при мемориалах переносили из парков на кладбища без каких-либо почестей, поскольку они не представляли ценности для государства, отметил собеседник агентства. Территории, где были установлены памятники, посещать запретили, но это не остановило празднующих День Победы, подчеркнул он.