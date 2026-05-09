Рейтинг@Mail.ru
Власти стран Балтии не запугают празднующих 9 Мая, заявил активист - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 09.05.2026
Власти стран Балтии не запугают празднующих 9 Мая, заявил активист

Максим Рева: в Прибалтике не смогут запугать празднующих День Победы

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
На территории мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
На территории мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти в странах Прибалтики не смогут запугать празднующих День Победы, заявил активист Максим Рева.
  • В странах Прибалтики ликвидировали почти все советские памятники, но люди все равно придут 9 Мая на братские могилы и места, где они были установлены.
  • Служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям публично поздравлять друг друга с Днем Победы и наказывает за использование георгиевской ленточки.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Власти в странах Прибалтики не смогут запугать празднующих День Победы, люди все равно пойдут на братские могилы и на места снесенных советских памятников, заявил РИА Новости активист Максим Рева.
Он рассказал, что в трех республиках ликвидировали почти все памятники, кое-где осталась их малая часть, но это небольшие города, в которых людям удалось оказать влияние на местные власти. Захоронения при мемориалах переносили из парков на кладбища без каких-либо почестей, поскольку они не представляли ценности для государства, отметил собеседник агентства. Территории, где были установлены памятники, посещать запретили, но это не остановило празднующих День Победы, подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В Прибалтике решили спрятать День Победы — а мы покажем
4 мая, 08:00
"Девятого мая люди пойдут. Пойдут туда, где когда-то были памятники, принесут туда цветы. Есть определенные места, где люди собирались 50 лет, а то и больше", - сказал Рева.
Он уточнил, что граждане будут возлагать цветы у стелы в Риге, на братских кладбищах в эстонском Талине и у мемориального комплекса в Вильнюсе. При этом активист выразил сомнение, что доступ к местам памятников будет возможен. Скорее всего, напомнил он, их огородят сигнальной лентой. "За нее нельзя будет заходить, вероятность (запрета для посещения - ред.) - 90%. Так было в прошлом году", - заключил Рева.
Как говорили РИА Новости активисты, служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, снимает на видео тех, кто возлагает цветы на братских могилах, выносит штрафы за использование георгиевской ленточки и внимательно отслеживает ее появление в кадре на видео. Правозащитников, которые планируют посещение советских памятников 9 мая, власти предупреждают о "последствиях".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, празднующим День Победы
7 мая, 00:52
 
В миреПрибалтикаРоссияРигаСергей ЛавровВладимир ПутинДень Победы — 2026Балтия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала