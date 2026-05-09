ИРКУТСК, 9 мая - РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в Приангарье, они начались с церемонии у мемориального комплекса "Вечный Огонь Славы" с минуты молчания, затем состоялось торжественное шествие с участием подразделений войсковых частей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялись в Приангарье сегодня, 9 мая. В областном центре церемония на площади у мемориального комплекса "Вечный Огонь Славы" началась с отдания воинских почестей погибшим при защите Отечества и минуты молчания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Участие в мероприятии приняли полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Андрей Абрусевич.

Руководители федеральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций, ветераны ВС и участники специальной военной операции возложили гирлянды и цветы к Вечному огню и памятнику дважды Героя Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову. Прозвучали ружейные залпы салюта.

После отдания почестей погибшим в годы Великой Отечественной войны на площади Графа Сперанского прошло торжественное шествие с участием подразделений войсковых частей. Участников шествия поприветствовал Серышев.

"Сегодня мы чествуем наших отцов, дедов и прадедов, отдаем дань уважения народу-победителю, бойцам и труженикам тыла вместе, плечом к плечу они сокрушили величайшее зло, разгромили нацизм, подарили миру право на жизнь", - сказал Серышев в приветственном слове.

СССР заплатил за это высокую цену, поэтому особенно остро воспринимаем попытки переписать историю, предать забвению героизм наших предков и их подвиги, подчеркнул Серышев.

"Никто не будет забыт, мы склоняем головы, перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью ушедших от нас ветеранов, перед памятью военнослужащих и мирных жителей, погибших от рук тех, кто сегодня поддерживает идеологию нацизма", - отметил Серышев.

Сила России заключается в единстве, верности исторической памяти, мудрости и отваги, которую передали нам наши предки, заявил Серышев.

Участие в праздничных мероприятиях приняла делегация из Монголии. В годы Великой Отечественной войны Монголия оказывала поддержку Советскому Союзу: для нужд фронта поставляли продовольствие, теплую одежду, шерсть, пушнину, лошадей, денежные средства. В числе гостей - 102-летняя ветеран Жаргал Рашинхуу. В годы Великой Отечественной войны, будучи совсем юной, она выполнила ответственное государственное задание: наравне с мужчинами участвовала в перегоне 400 лошадей, пожертвованных жителями Южно-Гобийского аймака на нужды фронта.

По словам Кобзева, Иркутская область - регион, который внес огромный вклад в Победу. Порядка 250 тысяч человек ушли отсюда на фронт и больше половины из них не вернулось. В Приангарье были развернуты 28 госпиталей для более 100 тысяч раненых. На передовую отправлялись самолеты, боеприпасы, обмундирование, снаряжение.

Во время шествия перед зрителями прошли колонны 29-й ракетной дивизии, управления ФСИН России по Иркутской области, службы судебных приставов региона, ГУ МЧС России, Росгвардии, ВСИ МВД России, студентов военных учебных центров ИрНИТУ и ИГУ, казачьего общества. Состоялось традиционное показательное выступление барабанщиц ВСИ МВД, прозвучали музыкальные композиции в исполнении сводного духового оркестра.