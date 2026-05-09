Никто не сможет помешать праздновать Великую Победу, заявил Лукашенко

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не сможет помешать белорусам и россиянам праздновать Великую Победу.
Военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в субботу в Москве.
"Хочу поздравить россиян с этим великим праздником. Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто помешать нам не сможет праздновать эту Великую Победу", - сказал Лукашенко в эфире Первого канала.