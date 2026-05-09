17:51 09.05.2026
Жительница Эстонии назвала День Победы праздником по обе стороны границы

© Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram — На пропускном пункте Нарва – Ивангород
На пропускном пункте Нарва – Ивангород. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Эстонии Татьяна приехала в российский Ивангород, чтобы отпраздновать День Победы.
  • Она считает 9 Мая праздником для людей по обе стороны границы, несмотря на политические различия.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Жительница Эстонии Татьяна, приехавшая в российский Ивангород, чтобы отпраздновать День Победы, в беседе с РИА Новости заявила, что это праздник для людей по обе стороны границы.
В субботу женщина планирует посетить в Ивангороде концерт в честь Дня Победы на берегу Нарвы. "Это красиво, возле крепости 1492 года. История, и творчество, и боль. Всё на ладони", - отметила собеседница.
"Девятое мая - это безусловный праздник для простых людей по обе стороны границы, что бы ни говорили политики. Пока помнят тексты (военных - ред.) песен, пока подпевают, пусть не вслух на эстонской стороне, остаётся чувство поддержки и единения", - подчеркнула она.
В субботу в Ивангороде традиционно пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Концерт также пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
