В храмах РПЦ 9 Мая помолятся о воинах

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В храмах Русской православной церкви в День Победы помолятся о воинах и поблагодарят Бога за победу в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.
"По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день совершается особое ежегодное литургическое поминовение, приуроченное к празднованию Дня Победы. Во время служения Божественной Литургии на заупокойной ектении произносятся особые прошения "о вождях и воинах…". По окончании Литургии совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По завершении молебна служится заупокойная лития о почивших воинах", - сказал отец Олег Жиляков.
Также, по данным сайта РПЦ, согласно решению Архиерейского собора, в День Победы в храмах совершают ежегодное поминовение усопших воинов "за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".
Ранее штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех рассказал РИА Новости, что 9 мая люди, как правило, приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе тех, кто воюет сейчас.
