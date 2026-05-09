В храмах РПЦ 9 Мая помолятся о воинах

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В храмах Русской православной церкви в День Победы помолятся о воинах и поблагодарят Бога за победу в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.

Ранее штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех рассказал РИА Новости, что 9 мая люди, как правило, приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе тех, кто воюет сейчас.