Верховный правитель Малайзии поблагодарил Путина за теплый прием в Москве

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием в Москве.
"Я сердечно благодарю вас, господин президент, также правительство России. Я очень ценю этот теплый прием. За вашу щедрость, за ваше гостеприимство, которые были оказаны мне и моей делегации на протяжении всего этого визита", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ.
В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.