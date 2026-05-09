16:00 09.05.2026
Верховный правитель Малайзии поблагодарил Путина за теплый прием в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим поблагодарил президента России Владимира Путина за теплый прием в Москве.
"Я сердечно благодарю вас, господин президент, также правительство России. Я очень ценю этот теплый прием. За вашу щедрость, за ваше гостеприимство, которые были оказаны мне и моей делегации на протяжении всего этого визита", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ.
Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.
Путин рассказал о развитии торгово-экономических связей России и Малайзии
Вчера, 15:58
 
