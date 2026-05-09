На НПЗ в Луизиане произошел крупный пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ На нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining в штате Луизиана произошел пожар.

Возгорание было оперативно локализовано, никто не пострадал.

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. На нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining в штате Луизиана в пятницу произошел пожар на одной из рабочих установок, однако, по заявлению предприятия, возгорание было оперативно локализовано, а в результате инцидента никто не пострадал.

"Примерно в 12:51 в пятницу, 8 мая (20:51 мск), на одной из рабочих установок НПЗ Chalmette Refining произошел пожар… Все сотрудники, находившиеся в зоне происшествия, находятся в безопасности, их местонахождение установлено", — говорится в сообщении компании.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники пожарной службы, которые оказывают содействие в ликвидации последствий пожара. Руководство завода уже уведомило о случившемся соответствующие государственные органы и инициировало расследование для установления причин инцидента, уточняется в сообщении.