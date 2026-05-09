Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп пока не обменивались поздравлениями, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 09.05.2026
Путин и Трамп пока не обменивались поздравлениями, заявил Песков

Песков: Путин и Трамп пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Дональд Трамп пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы, заявил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока не обменивались", - сказал Песков.
"Они ( президенты - ред.) говорили об этом, о значении Дня Победы, во время недавнего телефонного разговора", - добавил он.
Путин и Трамп провели телефонный разговор 29 апреля, в ходе которого российский президент проинформировал коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Ушаков назвал инициативу о перемирии развитием разговора Путина и Трампа
8 мая, 21:49
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала