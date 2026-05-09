Число 81 зажгли на фасаде посольства России в Армении
22:23 09.05.2026
Число 81 зажгли на фасаде посольства России в Армении

Посольство РФ в Ереване. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число "81" зажгли на фасаде посольства России в Армении в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • В Ереване и Гюмри прошли шествия "Бессмертного полка", а на территории российской военной базы в Гюмри состоялся военный парад.
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Число "81" выложили вечером 9 мая на фасаде здания посольства России в Армении из окон дипмиссии в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Этой акцией сотрудники дипмиссии поздравили всех жителей Еревана с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отдали дань памяти и уважения героям-победителям.
В субботу днем в Ереване и Гюмри прошли шествия "Бессмертного полка". На территории российской военной базы в Гюмри состоялся военный парад.
