Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число "81" зажгли на фасаде посольства России в Армении в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
- В Ереване и Гюмри прошли шествия "Бессмертного полка", а на территории российской военной базы в Гюмри состоялся военный парад.
ЕРЕВАН, 9 мая - РИА Новости. Число "81" выложили вечером 9 мая на фасаде здания посольства России в Армении из окон дипмиссии в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Этой акцией сотрудники дипмиссии поздравили всех жителей Еревана с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отдали дань памяти и уважения героям-победителям.
В субботу днем в Ереване и Гюмри прошли шествия "Бессмертного полка". На территории российской военной базы в Гюмри состоялся военный парад.
В Ереване проходит шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 12:56