Посольство России в Словакии отметило 81-ю годовщину Победы

19:01 09.05.2026
Посольство России в Братиславе отметило 81-ю годовщину Победы

© РИА Новости
Церемония возложения цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники российского посольства в Словакии отметили 81-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
  • Торжественно-траурная церемония прошла на Центральном военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе.
  • В церемонии возложения венков и цветов приняли участие послы Азербайджана, Белоруссии и Китая.
БРАТИСЛАВА, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Словакии вместе с представителями ряда посольств дружественных стран, местных общественных организаций и ассоциаций соотечественников отметили 9 мая торжественно-траурными мероприятиями 81-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Братиславе Максим Разумов.
"Посол России в Словакии Сергей Андреев, другие сотрудники посольства РФ торжественно-траурной церемонией возложения венков и цветов отметили в субботу 9 мая на Центральном военно-мемориальном комплексе "Славин" в Братиславе 81-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне и почтили память воинов Красной армии, павших за освобождение не только своей Родины, но и народов Чехословакии и других европейских стран от немецко-фашистских захватчиков", - сообщил Разумов.
По словам Разумова, в церемонии также приняли участие послы Азербайджана, Белоруссии и Китая, представители словацких общественных организаций и ассоциаций российских соотечественников.
Мемориал "Славин" был открыт 3 апреля 1960 года по случаю 15-й годовщины освобождения Братиславы частями Красной армии. На кладбище похоронены 6845 красноармейцев, павших весной 1945 года в боях за освобождение словацкой столицы. В 1961 году мемориал был объявлен национальным памятником культуры. На вершине 42-метрового обелиска установлена 12,5-метровая статуя советского воина-освободителя.
