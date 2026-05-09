В Праге почтили память красноармейцев

ПРАГА, 9 мая - РИА Новости. Работники посольства РФ 9 мая возложением цветов к мемориалу павших весной 1945 года при освобождении Чехословакии воинов Красной Армии на Ольшанском кладбище в Праге почтили память ветеранов, выстоявших в смертельной схватке с гитлеровской Германией, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Праге Игорь Гиренко.