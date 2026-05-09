В Праге почтили память красноармейцев

ПРАГА, 9 мая - РИА Новости. Работники посольства РФ 9 мая возложением цветов к мемориалу павших весной 1945 года при освобождении Чехословакии воинов Красной Армии на Ольшанском кладбище в Праге почтили память ветеранов, выстоявших в смертельной схватке с гитлеровской Германией, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Праге Игорь Гиренко.
"Посол России в Чехии Александр Змеевский, другие работники посольства РФ и Русского дома в Праге, а также представители посольства Белоруссии в Чехии в праздничный день 9 мая, когда отмечается 81-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне, возложили цветы к мемориалу павших воинов Красной Армии на Ольшанском кладбище в центральной части Праги", - сказал агентству Гиренко.
На Ольшанском кладбище похоронены 437 красноармейцев, погибших или скончавшихся от ран, полученных во время боев с гитлеровцами, которые до последнего дня войны оказывали ожесточенное сопротивление наступавшим частям Красной Армии.