В Праге почтили память красноармейцев

13:30 09.05.2026 (обновлено: 14:41 09.05.2026)
В Праге почтили память погибших при освобождении Чехословакии красноармейцев

Цветы у памятника. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работники посольства РФ и Русского дома в Праге вместе с представителями посольства Белоруссии возложили цветы к мемориалу павших воинов Красной Армии на Ольшанском кладбище.
  • На кладбище похоронены 437 красноармейцев, погибших во время боев с гитлеровцами или умерших от ран.
ПРАГА, 9 мая - РИА Новости. Работники посольства РФ 9 мая возложением цветов к мемориалу павших весной 1945 года при освобождении Чехословакии воинов Красной Армии на Ольшанском кладбище в Праге почтили память ветеранов, выстоявших в смертельной схватке с гитлеровской Германией, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Праге Игорь Гиренко.
"Посол России в Чехии Александр Змеевский, другие работники посольства РФ и Русского дома в Праге, а также представители посольства Белоруссии в Чехии в праздничный день 9 мая, когда отмечается 81-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне, возложили цветы к мемориалу павших воинов Красной Армии на Ольшанском кладбище в центральной части Праги", - сказал агентству Гиренко.
На Ольшанском кладбище похоронены 437 красноармейцев, погибших или скончавшихся от ран, полученных во время боев с гитлеровцами, которые до последнего дня войны оказывали ожесточенное сопротивление наступавшим частям Красной Армии.
