Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Вене Андрей Грозов заявил, что мемориальные акции особенно важны на фоне возрождения нацизма в Европе.
- Он подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге советского народа и недопущение искажения истории — это священный долг перед поколением победителей.
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Мемориальные акции особенно важны на фоне возрождения нацизма в Европе, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
«
"Сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, недопущение искажения истории в угоду политической конъюнктуре – наш священный долг перед поколением победителей", - сказал посол.
По его словам, сегодня, когда нацизм в Европе вновь поднимает голову, "проведение мемориальных акций и мероприятий как никогда значимо".