Чернышов рассказал о масштабах "Бессмертного полка" в Киргизии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чернышов отметил близость народов России и Киргизии, ссылаясь на масштабность акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
- Более 360 тысяч человек из Киргизии ушли на фронты Великой Отечественной войны, треть из них не вернулись домой.
- В Киргизии проживают семеро ветеранов Великой Отечественной войны и 297 тружеников тыла.
БИШКЕК, 9 мая – РИА Новости. Один из самых масштабных по численности в мире марш "Бессмертного полка" в Бишкеке доказывает близость народов России и Киргизии, сообщил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Борис Чернышов.
"Кыргызстан и Россия - очень близкие две страны, у нас братские народы. Я одно из самых теплых отношений испытываю к тем людям, которые сегодня в одном из самых больших "Бессмертных полков" прошли по улицам Бишкека", - заявил вице-спикер.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 73 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. На сегодняшний день в стране проживают семеро ветеранов Великой Отечественной войны и 297 тружеников тыла.