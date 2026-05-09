10:23 09.05.2026 (обновлено: 16:32 09.05.2026)

В Калькутте прошел "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Бессмертный полк» прошла в индийском городе Калькутта.
  • Участники прошли маршем по улице имени Максима Горького с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в индийском городе Калькутта, рассказала РИА Новости координатор шествия Ирина Малышева.
"Русская диаспора Калькутты прошла маршем "Бессмертного полка" по одной из центральных улиц города", - сказала Малышева.
Несмотря на "турбулентную" политическую обстановку в штате в связи с недавними выборами и беспорядками из-за смены правящей партии, российские соотечественники прошли строем по улице имени Максима Горького с портретами своих дедов и прадедов, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла.
Сотрудники Генерального консульства России в Калькутте во главе с Генеральным консулом Максимом Козловым присоединились к шествию.
