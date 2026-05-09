16:08 09.05.2026 (обновлено: 16:15 09.05.2026)
В Цхинвале прошло шествие "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Южной Осетии в честь Дня Победы

© Sputnik / Михаил АвагимовУчастники акции "Бессмертный полк" в Цхинвале
  • В Цхинвале прошло шествие "Бессмертного полка" в честь 81-й годовщины Великой Победы.
  • Тысячи жителей Южной Осетии пронесли портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны.
  • В акции принял участие председатель югоосетинского правительства Дзамболат Тадтаев.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в субботу в Цхинвале в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба правительства республики.
«

Южной Осетии прошло шествие "Бессмертного полка". Тысячи жителей республики пронесли портреты своих родных – участников Великой Отечественной войны, в знак глубокого уважения и признательности", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в процессии принял участие и председатель югоосетинского правительства Дзамболат Тадтаев. Он отметил, что акция стала символом личной памяти, благодарности и единства.
"Акция объединяет поколения, восстанавливает преемственность и воспитывает патриотизм, увековечивая подвиг героев, отдавших жизнь за освобождение", - приводит слова Тадтаева пресс-служба.
