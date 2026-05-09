Немецкий политик заявила, что тот, кто не празднует День Победы, проиграл

БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, посетившая прием посольства России в ФРГ по случаю Дня Победы, заявила, что тот, кто не празднует эту дату, проиграл.
"Тот, кто сегодня не празднует, проиграл!" - написала Дагделен в соцсети X.
Политик сопроводила пост фотографиями, сделанными на приеме вместе с ее коллегами – бывшим депутатом бундестага от ССВ Клаусом Эрнстом и депутатом саксонского ландтага от партии Ульфом Ланге. На фото видно, что Ланге прикрепил к пиджаку ленту с российским триколором и георгиевскую ленточку.
Дагделен также сопроводила пост словами благодарности на четырех языках, в том числе написала "спасибо" на русском.