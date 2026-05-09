Немецкий политик Нимайер попросил прощения за фашизм и войну

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы попросил на русском языке прощения за фашизм и войну, назвав 9 мая днем освобождения.
"Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма", - сказал он на русском языке в видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Нимайер добавил, что проиграли именно те, кто не празднует годовщину Победы сегодня.
"Спасибо Советскому Союзу, спасибо России", - заключил политик.
В субботу отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия прошли, проходят или пройдут по всей России и в разных странах мира. На Красной площади в Москве состоялся военный парад. Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде, отметил решающий вклад советского народа в разгром нацизма.