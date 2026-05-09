Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик Нимайер попросил прощения за фашизм и войну - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 09.05.2026
Немецкий политик Нимайер попросил прощения за фашизм и войну

Немецкий политик Нимайер на русском языке попросил прощения за фашизм и войну

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРальф Нимайер
Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Ральф Нимайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы попросил прощения за фашизм и войну.
  • Он назвал 9 мая днем освобождения и выразил благодарность Советскому Союзу и России.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы попросил на русском языке прощения за фашизм и войну, назвав 9 мая днем освобождения.
«
"Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма", - сказал он на русском языке в видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Нимайер добавил, что проиграли именно те, кто не празднует годовщину Победы сегодня.
"Спасибо Советскому Союзу, спасибо России", - заключил политик.
В субботу отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия прошли, проходят или пройдут по всей России и в разных странах мира. На Красной площади в Москве состоялся военный парад. Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде, отметил решающий вклад советского народа в разгром нацизма.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Немцы покончили с исторической виной и собрались в поход на Россию
8 мая, 08:00
 
В миреРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала