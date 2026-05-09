Синоптик рассказала о погоде в Москве в День Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Температура в День Победы в Москве будет ниже нормы - не выше плюс 14 градусов, существенных осадков не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода завтра в столичном регионе будет довольно сложная, потому что атмосферный фронт южного циклона будет близко располагаться к границе Московской области. В Москве существенных осадков не ожидается, по области местами может приниматься небольшой дождь. Утро будет довольно прохладное: плюс 8 - плюс 10 градусов", - рассказала агентству Позднякова.
Синоптик уточнила, что дневная температура в Москве составит плюс 12 - плюс 14 градусов, а по области воздух прогреется лишь до плюс 10 - плюс 15 градусов.
"То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы на пару градусов. Еще будет преобладать северо-восточный ветер, и погода будет преимущественно облачная с резкими прояснениями", - заключила она.
