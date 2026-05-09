Синоптик рассказал, где будет теплее всего на майские праздники

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Теплее всего на майские праздники будет на юге европейской территории России - в Волгограде и Астрахани до плюс 30 градусов, а холоднее всего на Дальнем Востоке, где прогнозируются дожди с мокрым снегом и понижение температур до 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Юг европейской территории России в эти длинные выходные возвращает себе звание самого теплого места на карте нашей страны. В Краснодаре - плюс 23 - плюс 28 градусов, в Волгограде и Астрахани - плюс 28 - плюс 30 градусов. Несколько прохладнее на Черноморском побережье, здесь температура едва-едва выше плюс 20 градусов", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что на европейской территории России будут находиться два антициклона: один на севере, другой на юге. Между ними - пограничная зона низкого давления с фронтальным разделом, которая будет тянуться приблизительно по линии Великие Луки-Москва-Владимир.
"Вот в этой зоне, скорее всего, будут наиболее сильные дожди, ближе к Смоленску. А в целом в эти длинные выходные пройдут умеренные дожди, и температура будет не слишком высокой: 8-12 градусов тепла, потому что и облачно, и дожди - за счет этого это будет держаться такая низкая температура", - уточнил Шувалов.
Он добавил, что в более северных регионах, в Санкт-Петербурге и Архангельске, поскольку нет дождей и появляется солнце, есть надежда на температуру 12-15 градусов выше нуля.
"На Урале хороший день 9 мая: в Екатеринбурге, Челябинске, Златоусте температура до плюс 20 градусов. А затем идет понижение температуры, где-то до 10-12 градусов тепла, понижение будет сопровождаться дождями, но они, наверное, будут только 10 мая", - пояснил синоптик.
По его словам, холодная воздушная масса с Урала будет продолжать движение дальше на восток. В Новосибирске и Красноярске 9 и 10 мая будет хорошая, почти летняя, погода с температурой плюс 20 - плюс 25 градусов. Но 11 мая уже ожидается резкий провал, порывистый ветер и только 7-9 градусов тепла.
Синоптик уточнил, что на Дальнем Востоке в выходные дни погода будет очень ненастная погода: на юге Сахалина, Курилах, юге Камчатки температура не играет особой роли, главное значение имеют осадки.
"Это может быть дождь с мокрым снегом, особенно в Южно-Сахалинске, и температура от 0 до плюс 5, в Петропавловске-Камчатском 1-6 градусов тепла. Самые холодные районы у нас - Хатанга, Таймыр, Норильск: там от минус 8 до минус 10 градусов, снег, метели на все эти дни", - заключил он.