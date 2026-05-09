19:12 09.05.2026
Почти 300 тысяч пассажиров посмотрели Парад Победы в московском транспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 270 тысяч пассажиров посмотрели Парад Победы на медиаэкранах московского транспорта.
  • Трансляцию Парада Победы в метро посмотрели более 160 тысяч пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее.
  • Прямые трансляции значимых событий, включая Парад Победы, проводятся в московском транспорте с 2019 года.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Свыше 270 тысяч пассажиров посмотрели Парад Победы на медиаэкранах московского транспорта, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Свыше 270 тысяч пассажиров посмотрели Парад Победы на более чем 34 тысячах медиаэкранов московского транспорта. Мы провели прямую трансляцию Парада в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Впервые ее увидели и пассажиры пригородных маршрутов проекта "Москва - область", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".
Отмечается, что в вагонах метро трансляцию посмотрели более 160 тысяч пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее. В наземном городском транспорте за эфиром следили свыше 110 тысяч человек.
"Мы стремимся сделать поездки в московском транспорте не только комфортными, но и интересными. Прямые трансляции значимых событий стали нашей доброй традицией. Показываем Парад Победы в прямом эфире с 2019 года", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
