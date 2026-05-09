В Джакарте прошел автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы

ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Памятный автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в центре индонезийской столицы Джакарты, передает корреспондент РИА Новости.

Участники автопробега почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, и всех, кто ценой мужества, самоотверженности и подвига приближал Победу.