Рейтинг@Mail.ru
В Джакарте прошел автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 09.05.2026
В Джакарте прошел автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы

В Джакарте прошел автопробег в честь Дня Победы

© Посольство России в Индонезии/TelegramУчастники памятного автопробега, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Джакарте
Участники памятного автопробега, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Джакарте - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Посольство России в Индонезии/Telegram
Участники памятного автопробега, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Джакарте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Джакарте прошел автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • В акции приняли участие сотрудники посольства России в Индонезии, представители других российских загранучреждений, члены их семей и российские соотечественники.
ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Памятный автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в центре индонезийской столицы Джакарты, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна из более чем десяти автомобилей, украшенных георгиевскими лентами и праздничной символикой, проехала по центральным улицам Джакарты.
В акции приняли участие сотрудники посольства России в Индонезии, представители других российских загранучреждений, члены их семей, а также российские соотечественники.
Участники автопробега почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, и всех, кто ценой мужества, самоотверженности и подвига приближал Победу.
Шествие Бессмертный полк в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Нью-Дели прошел "Бессмертный полк"
Вчера, 08:58
 
В миреДжакартаРоссияИндонезияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала