В Джакарте прошел автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы

ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Памятный автопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в центре индонезийской столицы Джакарты, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна из более чем десяти автомобилей, украшенных георгиевскими лентами и праздничной символикой, проехала по центральным улицам Джакарты.
Участники автопробега почтили память советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, и всех, кто ценой мужества, самоотверженности и подвига приближал Победу.
