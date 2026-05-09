День Победы напоминает, насколько ценен мир, заявил Мишустин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении россиянам с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что День Победы напоминает, насколько ценны мир и каждая человеческая жизнь, соответствующая телеграмма размещена на сайте правительства РФ.
В этом году, 9 мая отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.
"Поздравляю вас с Днём Победы! Великий подвиг нашего многонационального народа, сокрушившего нацизм, является нерушимым символом мужества, примером истинного патриотизма. Этот священный день напоминает, насколько ценен мир, каждая человеческая жизнь", - говорится в поздравлении.