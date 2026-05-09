В Южно-Сахалинске прошел военный парад в честь Дня Победы

02:54 09.05.2026
В Южно-Сахалинске прошел военный парад к 81-й годовщине Победы

© Фото : пресс-служба администрации Южно-Сахалинска
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Южно-Сахалинске на главной площади прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
  • Парад возглавила знаменная группа с Государственным флагом России и копией знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года.
  • В параде приняли участие более 900 человек, включая военнослужащих, юнармейцев, воспитанников кадетского корпуса и представителей силовых ведомств региона.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на главной площади Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Торжественное шествие возглавила знаменная группа роты почетного караула гвардейского армейского корпуса Восточного Военного округа с Государственным флагом России и копией знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года. За ней последовал парадный расчет солдат в форме красноармейцев времен Великой Отечественной войны с легендарными трехлинейками Мосина. Отдельной колонной мимо ветеранов и гостей военного парада прошли женщины военнослужащие", - говорится в сообщении.
Всего по площади Победы промаршировали более 900 человек, в том числе около 300 военнослужащих от Министерства обороны РФ. Парад принимал исполняющий обязанности командира гвардейского армейского корпуса ВВО полковник Андрей Гречка.
"Участниками парада, помимо военнослужащих, стали юнармейцы, воспитанники кадетского корпуса, курсанты учебно-методического центра "Авангард" и центра военно-спортивной подготовки "ВОИН", а также представители силовых ведомств региона", - отмечает пресс-служба.
Пешее прохождение парадных расчетов завершили военный духовой оркестр, детский духовой оркестр "БраVо" и музыканты кадетской школы Южно-Сахалинска под управлением военного дирижера гвардии подполковника Олега Шигалова.
Южно-СахалинскРоссияДень Победы — 2026
 
 
