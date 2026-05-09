Как именно строили египетские пирамиды: новая гипотеза ученых

Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригород Каира

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Строители XXVI века до нашей эры, вооруженные лишь палками, веревками и медными инструментами, возвели пирамиды высотой почти 147 метров, состоящие из многотонных блоков. Даже современным инженерам с кранами и гидравликой эта задача показалась бы непосильной.

Как же древние египтяне справились с постройкой за 27 лет?

Спираль вместо классического пандуса

Долгое время исследователи предполагали самый очевидный способ: блоки волокли вверх по наклонной плоскости. Французский институт восточной археологии даже нашел руины такого пандуса 4500-летней давности. Однако для достижения нужного угла подъема вплоть до вершины потребовалось бы столько материала, что его хватило бы на саму пирамиду.

Логичное решение: пандусы располагались не снаружи, а внутри самой конструкции. Французский архитектор Жан-Пьер Уден предложил эту идею несколько лет назад, и она получила мощную поддержку.

© Public domain Поперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — "камера царицы" с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот

Компьютерные расчеты доказали невозможное

Доктор информатики Висенте Луис Росель Роиг применил математическое моделирование и собственный алгоритм, чтобы уточнить метод Удена.

Согласно расчетам, внутри пирамиды проходили "спиральные коридоры" размером четыре на четыре метра с удобным наклоном в семь градусов. Они огибали конструкцию по граням, с площадками по углам для поворота блоков. При таких параметрах небольшие бригады по восемь-десять человек могли устанавливать один блок в 2,5 тонны каждые три минуты.

Когда строители достигали вершины, они возвращались вниз, заполняя пустоты и монтируя облицовочные блоки известняка. Система оказывалась эффективной, надежной и требовала минимум дополнительных материалов.

Но как блоки попадали к строительной площадке? Древние египтяне были хитроумны. Специально сконструированные лодки доставляли каменные заготовки по Нилу — в то время полноводному и имевшему рукав рядом со стройкой.

Это известно из единственного дошедшего до нас документа той эпохи — папируса из пещеры возле древнего порта Вади-аль-Джараф на Красном море. Это был дневник некоего Мерера, прораба-логиста, ответственного за отгрузку известняковых блоков по Нилу. Возраст папируса — 4500 лет.

Древние гидравлические лифты

Для подъема более тяжелых гранитных блоков египтяне могли применять системы блоков и противовесов, считает египтолог Саймон Андреас Шеринг из медицинского колледжа Вейля Корнеллского университета. Его статья опубликована в журнале Nature.

Французские исследователи центра Paleotechnic предположили еще более смелое решение: древние могли использовать гидравлические лифты грузоподъемностью до 100 тонн. Однако явных доказательств этого нет.

© Depositphotos.com / Mikael Damkier Пирамида Хеопса

Альтернативная версия

Вместе с тем итальянский инженер Альберто Донини из Болонского университета остается при другом мнении . Он убежден, что пирамиды в целом намного древнее, чем принято считать. По его расчетам, пирамиде Хеопса может быть от 11 000 до 39 000 лет, то есть они могли быть сооружены либо пришельцами, либо неизвестной нам развитой земной цивилизацией глубокой древности.