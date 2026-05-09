В Петропавловске-Камчатском прошли парад и "Бессмертный полк"

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском торжественным шествием парадных расчетов и "Бессмертного полка" отметили 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, сообщили в правительстве Камчатского края.
"В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчетов в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Колонны "Бессмертного полка" прошли от улицы Озерновская в сторону памятника Владимиру Ленину", – проинформировали власти в пресс-релизе.
В торжественном марше приняли участие парадные расчеты управления командования войск и сил на Северо-Востоке РФ, 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, 520-й береговой ракетной бригады, 471-го отдельного центра радиоэлектронной борьбы, 317-го отдельного смешанного авиаполка, расчёта военнослужащих-женщин, пограничного управления ФСБ, главного управления МЧС, УМВД, а также курсанты Камчатского государственного технического университета.
Шествие "Бессмертного полка" объединило ветеранов, военнослужащих, представителей общественности и граждан. Празднование стало центральным событием Дня Победы в регионе.
