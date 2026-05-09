Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском прошли парад и "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 09.05.2026
В Петропавловске-Камчатском прошли парад и "Бессмертный полк"

В Петропавловске-Камчатском прошло шествие «Бессмертного полка»

© Министерство обороны РФТоржественное шествие войск в Петропавловске-Камчатском
Торжественное шествие войск в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Министерство обороны РФ
Торжественное шествие войск в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петропавловске-Камчатском отметили 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне торжественным шествием парадных расчетов и «Бессмертного полка».
  • В торжественном марше приняли участие военные расчеты различных подразделений и курсанты Камчатского государственного технического университета.
  • Шествие «Бессмертного полка» объединило ветеранов, военнослужащих, представителей общественности и граждан.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском торжественным шествием парадных расчетов и "Бессмертного полка" отметили 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, сообщили в правительстве Камчатского края.
Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчетов в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Колонны "Бессмертного полка" прошли от улицы Озерновская в сторону памятника Владимиру Ленину", – проинформировали власти в пресс-релизе.
В торжественном марше приняли участие парадные расчеты управления командования войск и сил на Северо-Востоке РФ, 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, 520-й береговой ракетной бригады, 471-го отдельного центра радиоэлектронной борьбы, 317-го отдельного смешанного авиаполка, расчёта военнослужащих-женщин, пограничного управления ФСБ, главного управления МЧС, УМВД, а также курсанты Камчатского государственного технического университета.
Шествие "Бессмертного полка" объединило ветеранов, военнослужащих, представителей общественности и граждан. Празднование стало центральным событием Дня Победы в регионе.
Всероссийский форум Память вне времени в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Ток исторической памяти". В России проходит форум Бессмертного полка
8 декабря 2025, 17:13
 
Петропавловск-КамчатскийКамчатский крайРоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала