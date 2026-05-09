Посол Петраков: торговые отношения России и Австралии фактически уничтожены

Отношения России и Австралии переживают непростой период из-за недружественного настроя Канберры и поддержки страной киевского режима. О том, как в Австралии относятся к воюющим за Украину наемникам, насколько сильно упал товарооборот с Россией, с какими сложностями сталкиваются наши дипломаты в стране и с какими необычными проблемами обращались в посольство россияне, в преддверии Дня Победы рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Семерне посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

– Расскажите, пожалуйста, как в Австралии проходит празднование 9 Мая? Какие мероприятия организованы? Будут ли чествовать советских воинов?

– В Австралии празднованию Дня Победы с участием соотечественников традиционно уделяется особое внимание. Ежегодно во всех крупных городах страны (Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт, Аделаида, Канберра и другие) проходят торжественные мероприятия. Посольство совместно с генеральным консульством в Сиднее и патриотически настроенной частью русскоязычной общины проводит акции, призванные сохранить историческую память о Великой Отечественной войне: "Диктант Победы", "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Окна Победы", "Сад памяти", "Букет Победы", "Свеча памяти".

Этот год не станет исключением, 24 апреля мы уже провели "Диктант Победы", в ходе которого была представлена моя авторская фотовыставка "Бессмертный полк: живая память" – фотографии были сделаны в 2019 году в Москве в ходе шествия. Седьмого мая ученики начальной общеобразовательной школы при Посольстве украсили окна символикой Победы, 8 мая на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Блэктауне были высажены деревья в память о наших героях. Девятого мая в Сиднее состоятся традиционный митинг, шествие "Бессмертного полка", возложение венков и цветов к мемориальной табличке в честь советских воинов, торжественный прием в генконсульстве и открытие фотовыставки Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации "Без срока давности. Геноцид советского народа". В это же время в Мельбурне будут организованы мотопробег, возложение цветов к мемориальной табличке, а также праздничный концерт, в Канберре – "Пикник памяти".

Разумеется, в ходе торжественных мероприятий первостепенное значение придаем чествованию проживающих на Зеленом континенте ветеранов. В прошлом году, в год 80-летия Великой Победы, мы организовали вручение 63 юбилейных медалей, каждый год передаем нашим героям поздравительные письма президента России Владимира Путина.

– Планируется ли в Австралии проведение парада Победы и акции "Бессмертный полк" в этом году? Если да, то в каких городах и сколько ожидается участников?

– Девятого мая в Сиднее пройдет шествие "Бессмертного полка". Планирую лично присоединиться к акции и вместе с соотечественниками пройти с портретом своего отца. Ожидаем несколько сотен человек разных поколений. Построения "Бессмертного полка" запланированы и в других городах страны – Канберре, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Перте.

Парад Победы на Красной площади будет транслироваться на интернет-ресурсах посольства.

– Есть ли какие-то препятствия и ограничения со стороны местных властей при проведении памятных мероприятий? Например, запреты шествий или символики?

– С препятствиями и ограничениями со стороны местных властей при проведении мероприятий по случаю Великой Победы не сталкивались. Рассчитываем, что и в этом году все пройдет успешно.

– МИД РФ сообщал в ноябре 2025 года, что Москва внимательно изучает решение австралийского суда, который не сохранил за Россией право на земельный участок под строительство нового здания посольства в Канберре. Завершен ли этот анализ и какие действия решено предпринять? Как изъятие участка отразится на работе посольства?

– В настоящее время продолжаются соответствующие юридические консультации относительно порядка выполнения решения Высокого суда Австралии по выплате компенсации российской стороне. Что касается функционирования посольства, сложившаяся ситуация существенного влияния на его текущую деятельность не оказывает.

– Создают ли местные власти еще какие-то сложности для работы наших дипломатов? Визы, счета, собственность, ограничения на передвижение?

– Австралийское правительство занимает недружественную позицию в отношении России, и отдельные сложности по перечисленным вопросам возникают. На регулярной основе ведем работу по их устранению.

– Австралия поддерживает в конфликте Украину. По вашим данным, будет ли она в этом году поставлять еще оружие киевскому режиму и какое?

– С 2022 года Австралия выступала активным спонсором киевского режима. На данный момент совокупный объем ее так называемой "поддержки" составляет более 1,7 миллиарда австралийских долларов, что по нынешнему курсу – около 1,2 миллиарда долларов США. Содействие включает поставки Киеву бронетехники, развертывание в Европе самолета-разведчика Е-7А Wedgetail, участие в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании в рамках операции "Куду". За последние полтора года поток пожертвований заметно сократился. Заявлений о предоставлении новой военной помощи официальная Канберра не делала с декабря 2025 года.

При этом продолжается активное взаимодействие Австралии с украинской стороной, в том числе, в части обмена опытом по военной линии. Остается высоким уровень политической поддержки, информационный фон в стране по-прежнему носит антироссийский характер, замалчиваются военные преступления киевского режима.

– Власти Австралии намерены увеличить оборонные расходы на 53 миллиарда долларов в течение ближайших десяти лет. Есть ли у жителей страны недовольство, что деньги тратятся на оружие и на Украину вместо социальных нужд?

– Посольство неоднократно подчеркивало на своих интернет-ресурсах, что финансирование неонацистского киевского режима подрывает усилия по достижению мира, который невозможен без демилитаризации и денацификации Украины, и является бессмысленной тратой денег австралийских налогоплательщиков. Не раз привлекали внимание к случаям коррупции на Украине, в том числе в отношении выделенной ей военной помощи. Наши комментарии на эту тему встречают живой отклик у определенной части австралийского общества, здраво оценивающей коренные причины конфликта.

– Австралия продолжает укреплять военное сотрудничество с США и Великобританией в рамках трехстороннего оборонного соглашения AUKUS. Как относится к этому союзу Россия?

– Россия последовательно оценивает военный альянс AUKUS через призму стратегической стабильности и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выступаем против милитаризации АТР и исходим из того, что наращивание военного присутствия западных стран, включая экспансию НАТО, способно оказывать негативное влияние на сложившуюся архитектуру безопасности. Более того, деятельность обладающих ядерным оружием "партнеров" Канберры по AUKUS, связанная с размещением военнослужащих, инфраструктуры и вооружений на территории Австралии, которая является участницей Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, вызывает озабоченность и может способствовать росту напряженности.

– Во многих странах посольства Украины в открытую занимаются вербовкой наемников при попустительстве местных властей и в нарушение международных конвенций. Выявлены ли такие случаи в Австралии?

– На данный момент у нас отсутствуют подтвержденные сведения о случаях прямой вербовки австралийцев посольством Украины в Канберре. По открытым источникам известно о более 60 австралийских наемниках, воюющих на стороне киевского режима (около 10 из них ликвидированы). Периодически в информационном пространстве появляются новые имена.

Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что наемников здесь зачастую представляют в образе героев. Они свободно делятся в местных СМИ историями участия в боевых действиях, не скрывают своей биографии и беспрепятственно пересекают границу; премьер-министр Австралии Альбанезе несколько раз лично выражал соболезнования семьям погибших.

При этом нельзя не отметить, что в апреле 2026 года местные власти предъявили обвинение жителю Аделаиды в работе на украинских военных в качестве оператора дронов "без получения соответствующего разрешения".

Хотел бы отдельно подчеркнуть, что в соответствии со статьей 359 Уголовного кодекса Российской Федерации наемничество наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. В мае 2025 года один австралиец был приговорен по этой статье к 13 годам колонии строгого режима и уже отбывает наказание; другой – в октябре 2025 года – заочно приговорен к 14 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

– С какими проблемами чаще всего сталкиваются россияне в Австралии? Есть ли жалобы на блокировку счетов банками?

– Набор проблем, с которыми сталкиваются переехавшие на Зеленый континент россияне, является весьма стандартным: языковой барьер, необходимость подтверждения профессиональной квалификации, сложности при переходе с временной визы на постоянную и др. Некоторые трудности у соотечественников возникают в связи с западными антироссийскими санкциями, введенными в том числе и Канберрой: невозможность осуществления прямых денежных переводов из России в Австралию и наоборот, приостановка Почтой Австралии предоставления услуг по корреспонденции с нашей страной. При этом случаи дискриминации русских в Австралии на бытовом уровне единичны.

– Можно ли сказать, что отношения РФ и Австралии в низшей точке за всю историю? Есть ли хоть какие-то сферы, где мы взаимодействуем?

– Российско-австралийские отношения переживали как взлеты, так и падения. Напомню, что в 1954-1959 годах наши дипломатические отношения были и вовсе прерваны в связи с активной операцией местных спецслужб – "делом Петрова".

В настоящее время практически все двусторонние контакты заморожены по инициативе австралийской стороны, которая заняла твердую антироссийскую позицию после начала СВО на Украине в феврале 2022 года. На официальном сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии размещено обращение ко всем правительствам штатов, территорий, местным органам власти и государственным университетам с просьбой приостановить действующее двустороннее сотрудничество с российским, а также белорусским правительствами.

Однако даже в недружественной, а порой враждебной обстановке ищем и находим возможности развития контактов с конструктивно настроенными представителями австралийской общественности. Речь идет прежде всего о культурно-гуманитарной сфере, где ключевым фактором выступает богатое культурное наследие нашей Родины.

К примеру, 27 марта 2026 года в Русском доме в Мельбурне состоялся форум австралийского отделения Международного движения русофилов "Русский язык, культура и наука в юбилейных датах 2026 года". Его посетили более 100 человек. В рамках мероприятия были представлены тематические фотовыставки, посвященные деятельности Русского географического общества и наследию Миклухо-Маклая, а также авторские художественные работы.

Третьего мая 2026 года в рамках реализуемой на Зеленом континенте программы мероприятий, приуроченных к 65-летию первого полета человека в космос, на территории Авиационного музея Общества реставрации исторических самолетов (HARS Aviation Museum) в штате Новый Южный Уэльс состоялась торжественная церемония открытия бюста Ю. А. Гагарина. Бронзовая скульптура работы Леонова была передана в дар Международным благотворительным общественным фондом "Диалог Культур – Единый Мир" и доставлена на Зеленый континент силами дипмиссии.

– Каков объем российско-австралийского товарооборота по итогам 2025 года? Как этот показатель менялся за последние годы?

– С 2014 года официальная Канберра наряду с ее западными союзниками поступательно вводит антироссийские ограничительные меры. В 2022 году они были резко усилены и расширены.

Запрещен экспорт в Россию оружия и боеприпасов, сырья и оборудования для добычи нефти и газа, глинозема, алюминиевых руд, бокситов, предметов роскоши, сменных рабочих инструментов для ручных инструментов или станков, ядерных реакторов, котлов, электрических машин и оборудования, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. Введен запрет на импорт, приобретение или транспортировку из России оружия и боеприпасов, нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля и других энергоносителей, золота. Действуют ограничения на деловые связи с российскими финансовыми организациями, предприятиями оборонного сектора, компаниями, более чем на 50% принадлежащими государству. Экспортному кредитному агентству Export Finance Australia предписано не поддерживать торгово-экономические или инвестиционные проекты, связанные с Россией. Австралийские пенсионные фонды исключили из своих портфелей российские активы.

Канберра регулярно расширяет сводный санкционный перечень, в который уже включены более 1600 российских физических (в том числе руководство страны, представители деловых кругов, журналисты, общественные деятели) и юридических лиц, а также более 200 судов, якобы связанных с так называемым российским "еневым флотом".

В результате двусторонние торгово-экономические отношения оказались фактически уничтожены. По данным Австралийского бюро статистики, в 2025 году российско-австралийский товарооборот составил всего 3,7 миллиона долларов США. Для сравнения: в 2021 году показатель взаимного товарооборота превышал отметку в 800 миллионов долларов США.

– Есть ли спрос у россиян на поездки в Австралию? В какие районы страны российские туристы приезжают чаще всего? Стало ли больше сложностей с визами и случаев отказа?

– Зеленый континент с его уникальной природой и богатым биоразнообразием привлекает людей со всего мира, и россияне не являются исключением. Однако поток наших туристов остается небольшим, в том числе в силу географической удаленности Австралии. В качестве направлений для поездок российские граждане чаще всего выбирают крупные города, такие как Сидней, Мельбурн, Голд-Кост, Перт, или же визитные карточки страны – Большой Барьерный риф в штате Квинсленд, гору Улуру в Северной территории, остров Тасмания.

Формальных ограничений на выдачу туристических виз гражданам России Австралия не вводила. Визовые заявки по-прежнему рассматриваются в индивидуальном порядке в рамках действующих процедур. В ряде случаев отмечается более детальная обработка документов, что скорее отражает необходимость проверки финансовой состоятельности и связей заявителя со страной проживания.

– Как сотрудники дипмиссии помогают россиянам в Австралии? Какие самые необычные просьбы поступали в диппредставительство?

– Сотрудники посольства и генконсульства в Сиднее оказывают российским гражданам в Австралии широкий спектр консульских услуг, включая оформление заграничных паспортов, совершение нотариальных действий, регистрацию актов гражданского состояния, выдачу свидетельств на возвращение в Россию и другое. Однако бывает, что к нам обращаются и с весьма необычными просьбами.

Например, 6 сентября 2023 года в посольство поступила информация от Австралийского агентства по обеспечению безопасности на море о том, что в океане в 835 км от побережья Зеленого континента в результате нападения акул потерпел бедствие надувной катамаран, совершавший переход с Вануату в австралийский порт Кэрнс. Местные спасательные службы организовали оперативную эвакуацию членов экипажа, которыми оказались наши граждане, участники проекта Русского географического общества "По пути русских мореплавателей". С привлечением Почетного генконсула в штатах Квинсленд и Виктория И. Брук и активистов из числа соотечественников были решены вопросы встречи и временного размещения членов экспедиции.

Далее на протяжении двух месяцев посольство, генконсульство и неравнодушные представители русскоязычной общины принимали живое участие в судьбе кругосветчиков, в том числе, в вопросе поиска лодки для возобновления экспедиции. При нашем содействии путешественники провели более десятка просветительских встреч в школах, клубах и церковных приходах крупных городов Австралии.

Хотел бы упомянуть и о личном опыте общения с моряками. В сентябре 2025 года, практически одновременно с моим приездом в Австралию, в Брисбен пришел парусный катамаран команды Клуба "5 Океанов", которая в 2024 году совершила свое первое кругосветное путешествие, пройдя 30 тысяч миль и посетив 25 стран.

В рамках кругосветки Клуб осуществляет миссию народной дипломатии и, в том числе при содействии российских дипмиссий, проводит мероприятия в пунктах остановки: художественные выставки, лекции, презентации, объединяющие людей через океаны и культуры. На борту также реализуется программа научного добровольчества совместно с российскими научными институтами и музеем Мирового океана.

Одним из приоритетных направлений деятельности путешественников является поддержка людей с физическими ограничениями в рамках проекта "Яхтинг без границ" совместно с фондом "Жизнь в Движении".

В феврале 2026 года посольство и генконсульство оказали содействие Николаю Конюхову, российскому ультрамарафонцу, альпинисту, общественному деятелю, в ходе его участия в горном австралийском ультрамарафоне Australia Alpine Ascent, где он представлял российских спортсменов и российское студенчество.

– В Австралии по подозрению в шпионаже арестованы граждане РФ Игорь и Кира Королевы, слушания по их делу постоянно переносятся, обвинения так и не были выдвинуты. Как посольство содействует супругам Королевым? Каково их состояние здоровья и условия содержания в Австралии?

– Тот факт, что на протяжении уже почти двух лет местные "правоохранители" не могут огласить официальное обвинительное заключение в отношении Киры и Игоря Королевых, свидетельствует лишь о том, что супруги были задержаны под откровенно надуманным предлогом.

В сложившейся обстановке оказываем нашим гражданам консульскую и гуманитарную, в том числе психологическую, поддержку, добиваемся очных встреч, обеспечиваем возможность их посещения священником Русской православной церкви.