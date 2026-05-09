06:28 09.05.2026 (обновлено: 06:40 09.05.2026)
Посол прокомментировал размещение вооружений в Австралии в рамках AUKUS

Петраков: размещение оружия AUKUS в Австралии способствует росту напряженности

Сидней, Австралия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Австралии Михаил Петраков заявил, что размещение вооружений и военнослужащих США и Великобритании в Австралии способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Посол выразил озабоченность по поводу деятельности ядерных держав в рамках соглашения AUKUS на территории Австралии, являющейся участницей Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Деятельность обладающих ядерным оружием "партнеров" Канберры по AUKUS, связанная с размещением военнослужащих, инфраструктуры и вооружений на территории Австралии, которая является участницей Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, вызывает озабоченность и может способствовать росту напряженности", - сказал он.
Посол РФ в Австралии также отметил, что Россия последовательно оценивает военный альянс AUKUS через призму стратегической стабильности и баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Выступаем против милитаризации АТР и исходим из того, что наращивание военного присутствия западных стран, включая экспансию НАТО, способно оказывать негативное влияние на сложившуюся архитектуру безопасности", - сказал Петраков.
Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию, было оформлено в сентябре 2021 года. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.
