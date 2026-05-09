Посол прокомментировал размещение вооружений в Австралии в рамках AUKUS

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Размещение военнослужащих, инфраструктуры и вооружений "партнеров" Австралии по соглашению AUKUS - США и Великобритании - способствует росту напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
"Деятельность обладающих ядерным оружием "партнеров" Канберры по AUKUS, связанная с размещением военнослужащих, инфраструктуры и вооружений на территории Австралии, которая является участницей Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана, вызывает озабоченность и может способствовать росту напряженности", - сказал он.
Трехстороннее оборонное соглашение AUKUS, которое объединило Австралию, США и Великобританию, было оформлено в сентябре 2021 года. В рамках соглашения предусмотрено создание австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий.