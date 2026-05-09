В Петербурге впервые пройдет акция "Бессмертный флот"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот», посвященная памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
- В акции примут участие около 30 парусно-моторных судов, на бортах которых разместят портреты участников Таллинского прорыва.
- Ключевым моментом церемонии станет звон восьми судовых колоколов (рынд), поднятых с мест гибели кораблей-участников Таллинского прорыва.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный флот", посвященная памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, впервые пройдет 9 мая в Санкт-Петербурге, сообщил руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Кирилл Смирнов.
"Увидеть прохождение судов "Бессмертного флота" можно будет 9 мая в 14.00 на Крестовском острове - с Южной дороги, в районе парка и Деревянной набережной", - заявил журналистам Смирнов.
В акции примут участие около 30 парусно-моторных судов. В их оформлении используют силуэты кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. На бортах разместят портреты участников Таллинского прорыва - трагической эвакуации основных сил Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года.
Также в рамках программы состоится торжественно-траурное мероприятие с возложением экипажами судов цветов и венков на воду, прозвучит песнопение "Вечная память". Ключевым моментом церемонии, сообщают организаторы акции, станет звон восьми судовых колоколов (рынд), поднятых с мест гибели кораблей-участников Таллинского прорыва. Рынды с теплохода "Армения", транспортных судов ВТ-563 "Атис Кронвалдс", ВТ-511 "Алев", ВТ-524 "Калпакс", "Вайндло", ВТ-547 "Ярвамаа", а также с ледокольного парохода "Александр Сибиряков" и грузо-пассажирского парохода "Марина Раскова" прозвучат в память о подвиге моряков.
В числе организаторов акции"Бессмертный флот" Орденский собор святого апостола Андрея Первозванного, Первая яхтенная школа, яхт-клуб "Нева". Акция проводится с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия при поддержке администрации Санкт-Петербурга, комитета по физической культуре и спорту, Центрального военно-морского музея, фонда "Люди Моря" и Некоммерческого партнёрства "Память Таллинского прорыва".
