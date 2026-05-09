В Петербурге впервые пройдет акция "Бессмертный флот"

"Увидеть прохождение судов "Бессмертного флота" можно будет 9 мая в 14.00 на Крестовском острове - с Южной дороги, в районе парка и Деревянной набережной", - заявил журналистам Смирнов.

Также в рамках программы состоится торжественно-траурное мероприятие с возложением экипажами судов цветов и венков на воду, прозвучит песнопение "Вечная память". Ключевым моментом церемонии, сообщают организаторы акции, станет звон восьми судовых колоколов (рынд), поднятых с мест гибели кораблей-участников Таллинского прорыва. Рынды с теплохода "Армения", транспортных судов ВТ-563 "Атис Кронвалдс", ВТ-511 "Алев", ВТ-524 "Калпакс", "Вайндло", ВТ-547 "Ярвамаа", а также с ледокольного парохода "Александр Сибиряков" и грузо-пассажирского парохода "Марина Раскова" прозвучат в память о подвиге моряков.