"Раздается посреди ночи". На Украине разразился скандал из-за "Матушки"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверит молодых людей, исполнивших песню "Матушка", пишет ТСН.
"И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. "Матушка-земля" раздается посреди ночи в Обухове", — говорится в публикации.
В ночь на 9 мая в социальных сетях появилось видео, как компания людей поет песню российской певицы Татьяны Куртуковой. В кадр не попали лица, но отчетливо слышны несколько голосов. Отмечается, что пользователи соцсетей возмутились фактом прослушивания музыки из России на фоне конфликта.
В полиции заявили о начале проверки и о проведении мер по выявлению исполнителей песни, инцидент охарактеризовали как уголовное правонарушение.
В июле прошлого года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что языковой закон не запрещает исполнение песен на русском языке в публичном пространстве. При этом она отметила, что закон Украины "О культуре" ограничивает исполнение песен российских артистов — граждан России.
