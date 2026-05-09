Рейтинг@Mail.ru
"Раздается посреди ночи". На Украине разразился скандал из-за "Матушки" - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 09.05.2026 (обновлено: 20:07 09.05.2026)
"Раздается посреди ночи". На Украине разразился скандал из-за "Матушки"

В Киевской области ищут людей, исполнивших "Матушку" в ночь на 9 мая

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИсполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова
Исполнительница песни Матушка Татьяна Куртукова - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверит молодых людей, исполнивших песню «Матушка».
  • В ночь на 9 мая в социальных сетях появилось видео, на котором компания людей поет песню российской певицы Татьяны Куртуковой.
  • Полиция заявила о начале проверки и проведении мер по выявлению исполнителей песни, инцидент охарактеризовали как уголовное правонарушение.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверит молодых людей, исполнивших песню "Матушка", пишет ТСН.
"И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. "Матушка-земля" раздается посреди ночи в Обухове", — говорится в публикации.
В ночь на 9 мая в социальных сетях появилось видео, как компания людей поет песню российской певицы Татьяны Куртуковой. В кадр не попали лица, но отчетливо слышны несколько голосов. Отмечается, что пользователи соцсетей возмутились фактом прослушивания музыки из России на фоне конфликта.
Шествие Бессмертного полка в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Участники "Бессмертного полка" в Берлине спели "Катюшу"
Вчера, 15:28
В полиции заявили о начале проверки и о проведении мер по выявлению исполнителей песни, инцидент охарактеризовали как уголовное правонарушение.
В июле прошлого года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что языковой закон не запрещает исполнение песен на русском языке в публичном пространстве. При этом она отметила, что закон Украины "О культуре" ограничивает исполнение песен российских артистов — граждан России.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мединский признался, что считал песню "Матушка-земля" народной
5 февраля, 15:41
 
В миреУкраинаРоссияКиевская областьЕлена Ивановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала