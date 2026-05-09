Песков назвал быстрые результаты в переговорах по Украине сложным процессом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США хотят быстрых результатов в переговорах по украинскому урегулированию, но это сложный процесс, который требует усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Америка хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны, потому что очень сложные переговоры, очень много деталей. Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий", - сказал Песков телеканалу "Звезда".