19:35 09.05.2026 (обновлено: 19:39 09.05.2026)
Песков назвал быстрые результаты в переговорах по Украине сложным процессом

Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США хотят быстрых результатов в переговорах по украинскому урегулированию.
  • Песков заявил, что переговоры по Украине — сложный процесс, требующий усилий.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. США хотят быстрых результатов в переговорах по украинскому урегулированию, но это сложный процесс, который требует усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Америка хочет быстрых результатов, но они не всегда возможны, потому что очень сложные переговоры, очень много деталей. Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий", - сказал Песков телеканалу "Звезда".
В Кремле не видят сигналов о том, что США выходят из переговоров по Украине
