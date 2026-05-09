Песков сравнил урегулирование конфликтов вокруг Ирана и Украины

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Урегулирование конфликта с Ираном будет для США таким же долгим и сложным, как решение кризиса между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выход на мирное соглашение (между Россией и Украиной - ред.) – это очень долгий, полный очень сложными деталями путь. Так же, собственно, как, например, путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатам", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.