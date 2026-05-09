Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Германии не упоминать роль СССР в победе над нацизмом.
- Песков заявил, что новое поколение немецких политиков, которые не нашли в себе сил упомянуть роль СССР, не красит ФРГ.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув решающую роль Красной Армии.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новое поколение немецких политиков, которые не нашли в себе сил упомянуть роль СССР в победе над нацизмом, не красит ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень плохо, что такое поколение политиков сейчас в Германии. Это Германию не красит", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в ФРГ даже не нашли в себе сил упомянуть Советский Союз.
Ранее в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, ни словом не упомянув решающую роль в этом Красной Армии, за что пользователи в сети раскритиковали политика.