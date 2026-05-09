12:24 09.05.2026
Песков отреагировал на решение ФРГ не упоминать СССР в победе над нацизмом

Песков: новое поколение немецких политиков не красит Германию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новое поколение немецких политиков, которые не нашли в себе сил упомянуть роль СССР в победе над нацизмом, не красит ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал решение властей Германии не упоминать роль СССР в победе над нацизмом во время памятных мероприятий ко дню освобождения от нацизма.
"Очень плохо, что такое поколение политиков сейчас в Германии. Это Германию не красит", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в ФРГ даже не нашли в себе сил упомянуть Советский Союз.
Ранее в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, ни словом не упомянув решающую роль в этом Красной Армии, за что пользователи в сети раскритиковали политика.
В миреГерманияСССРРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинФридрих МерцДень Победы — 2026
 
 
