"В этот период". На Западе высказались о перемирии России и Украины - РИА Новости, 09.05.2026
15:52 09.05.2026
"В этот период". На Западе высказались о перемирии России и Украины

Фергюсон оценил согласие России на инициативу Трампа о перемирии с Украиной

Боец в зоне СВО. Архивное фото
  • Британский политик Джим Фергюсон считает, что перемирие, посвященное Дню Победы, может стать первым шагом к урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Перемирие, посвященное Дню Победы, может стать первым шагом к урегулированию конфликта, считает британский политик Джим Фергюсон.
"После многих лет эскалации, провальной дипломатии, миллиардов долларов военной помощи Украине и огромного числа жертв это одна из самых значительных пауз в конфликте с начала войны. <…> 9 мая имеет огромное символическое значение для России, что делает любые усилия по деэскалации в этот период геополитически важными", — высказался он в соцсети X.
По мнению политика, решение о перемирии говорит о "первом реальном шаге к прекращению войны".
Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Ранее Минобороны России объявило, что в соответствии с решением президента Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский при этом заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.
