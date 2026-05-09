Минобороны отчиталось о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.
