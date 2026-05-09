В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо - РИА Новости, 09.05.2026
15:09 09.05.2026 (обновлено: 15:36 09.05.2026)
В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо, они шли более полутора часов

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры Путина с Фицо завершились в Кремле.
  • Обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо завершились, встреча продлилась более полутора часов, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщил журналистам по итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков, среди многих других вопросов на встрече Путина с Фицо обсуждалась и украинская тема. Премьер Словакии проинформировал российского лидера о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским, но никаких посланий от него Путину он не передавал, уточнил Ушаков.
Путин и Фицо в субботу провели отдельные переговоры в Кремле, обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.
В российскую делегацию на переговорах вошли глава "Росатома" Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава МИД РФ Сергей Лавров.
