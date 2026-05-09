В Кремле завершились переговоры Путина и Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры Путина с Фицо завершились в Кремле.
- Обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо завершились, встреча продлилась более полутора часов, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил журналистам по итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков, среди многих других вопросов на встрече Путина с Фицо обсуждалась и украинская тема. Премьер Словакии проинформировал российского лидера о своих недавних контактах с Владимиром Зеленским, но никаких посланий от него Путину он не передавал, уточнил Ушаков.
Путин и Фицо в субботу провели отдельные переговоры в Кремле, обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года.
В российскую делегацию на переговорах вошли глава "Росатома" Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава МИД РФ Сергей Лавров.