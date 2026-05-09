Путин и Фицо продолжили переговоры с участием делегаций

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжили переговоры с участием делегаций.
Путин и Фицо в ходе переговоров намерены обсудить перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года, отметили ранее в Кремле.
Стороны также планируют обсудить взаимодействие в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД писала, что премьер Словакии во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского.
Вместе с тем РФ остается надежным поставщиком энергоресурсов для Словакии, подчеркивали в Кремле. Продолжается реализация долгосрочных договоренностей российского "Газпрома" и словацкой "СГП" о поставках российского газа, а также соглашения между "Транснефтью" и "Транспетрол" о поставках нефти по трубопроводу "Дружба".
Украина с 27 января блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением. 23 апреля Словакия сообщила о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" в республику.
В апреле Словакия подала иск в Суд ЕС против регламента Евросоюза, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского природного газа до 1 ноября 2027 года.