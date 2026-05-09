В Кремле начались переговоры Путина и Фицо

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

При встрече лидеры пообщались "на ногах" в Зеленой гостиной в Большом Кремлевском дворце.

В апреле Словакия подала иск в Суд ЕС против регламента Евросоюза, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского природного газа до 1 ноября 2027 года.