В Кремле начались переговоры Путина и Фицо

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
При встрече лидеры пообщались "на ногах" в Зеленой гостиной в Большом Кремлевском дворце.
Стороны также планируют обсудить взаимодействие в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД писала, что премьер Словакии во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского.
Вместе с тем РФ остается надежным поставщиком энергоресурсов для Словакии, подчеркивали в Кремле. Продолжается реализация долгосрочных договоренностей российского "Газпрома" и словацкой "СГП" о поставках российского газа, а также соглашения между "Транснефтью" и "Транспетрол" о поставках нефти по трубопроводу "Дружба".
Украина с 27 января блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением. 23 апреля Словакия сообщила о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" в республику.
В апреле Словакия подала иск в Суд ЕС против регламента Евросоюза, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского природного газа до 1 ноября 2027 года.