Рейтинг@Mail.ru
В Кремле начались переговоры Путина и Фицо - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 09.05.2026 (обновлено: 17:38 09.05.2026)
В Кремле начались переговоры Путина и Фицо

В Кремле начались переговоры Путина с премьером Словакии Фицо

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
  • На встрече планируется обсуждение перспектив возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и взаимодействие в различных сферах.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
При встрече лидеры пообщались "на ногах" в Зеленой гостиной в Большом Кремлевском дворце.
Премьер Словакии в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Путин и Фицо в ходе переговоров намерены обсудить перспективы возобновления работы двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года, отметили ранее в Кремле.
Стороны также планируют обсудить взаимодействие в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД писала, что премьер Словакии во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Источник: Фицо планирует обсудить с Путиным украинский конфликт
Вчера, 12:35
Сейчас на торгово-экономические отношения России и Словакии негативно влияют антироссийские санкции Запада, указывали в Кремле. После 2022 года наблюдается снижение объемов товарооборота, вызванное, прежде всего, ограничениями ЕС на поставки энергоносителей из России.
Вместе с тем РФ остается надежным поставщиком энергоресурсов для Словакии, подчеркивали в Кремле. Продолжается реализация долгосрочных договоренностей российского "Газпрома" и словацкой "СГП" о поставках российского газа, а также соглашения между "Транснефтью" и "Транспетрол" о поставках нефти по трубопроводу "Дружба".
Украина с 27 января блокировала поставки российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждение трубопровода. Власти Венгрии и Словакии в эту версию не верили и заявляли, что считают остановку Киевом транзита нефти политическим решением. 23 апреля Словакия сообщила о возобновлении поставок нефти по "Дружбе" в республику.
В апреле Словакия подала иск в Суд ЕС против регламента Евросоюза, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского природного газа до 1 ноября 2027 года.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Ставит под удар": в ЕС неожиданно ответили на визит Фицо в Москву на 9 Мая
Вчера, 04:24
 
СловакияВладимир ПутинРоберт ФицоРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала