Рейтинг@Mail.ru
"Каллас поедет в Москву": на Западе высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 09.05.2026 (обновлено: 02:26 09.05.2026)
"Каллас поедет в Москву": на Западе высказались о переговорах с Россией

Диесен: Европе нужно спешить на переговоры с Россией из-за проигрыша на Украине

© AP Photo / Michael ProbstГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Michael Probst
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что Западу нужно как можно быстрее начинать переговоры с Россией.
  • Ученый отметил, что существующие кандидаты от Европы для переговоров с Кремлем в лице главы дипломатии ЕС Каи Каллас не способны достичь дипломатических успехов.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Западу нужно как можно быстрее начинать переговоры с Россией, но местные элиты в лице главы Евродипломатии Каи Каллас стали главной проблемой в этом процессе, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
«
"США хотели использовать украинцев как инструмент для устранения. Вполне логично, что, потерпев неудачу, они пытаются передать это европейцам. <…> Но я никак не могу понять европейцев. Почему? Пока они поддерживают такой расклад, они будут слабы и будут сталкиваться с угрозами безопасности. И сейчас, конечно, когда мы проиграли в конфликте (на Украине. — Прим. ред.), самое время заключить сделку. Но они не в состоянии просто поднять трубку и позвонить русским", — сообщил ученый.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Уничтожат всю": на Западе вынесли предупреждение Украине перед Днем Победы
01:12
Он отметил, что существующие кандидаты от Европы для переговоров с Кремлем не способы достичь дипломатических успехов.
«
"Ведутся споры о том, как нам вести переговоры с русскими. И кто должен это делать? <…> И в какой-то момент кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву, требуя капитуляции или чего-то подобного. Они просто застряли в мире, каким хотели бы его видеть, а не в том мире, в котором живут. В этом и заключается суть проблемы", — признал Диесен.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Паутин готов к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с ЕС, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
Ранее глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Это безумие". Новая выходка ЕС против России вызвала возмущение на Западе
Вчера, 20:31
 
РоссияКайя КалласЕвросоюзДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала