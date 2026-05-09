Пентагон создаст группу по возвращению на службу бывших военных

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании рабочей группы по возвращению на службу бывших военных, уволенных из-за отказа от вакцинации против коронавируса.
Он добавил, что Пентагон также поможет бывшим военнослужащим решить вопросы, связанные с невыплаченными бонусами, пересмотром официальной формулировки увольнений, а также удалением негативной информации из личных дел.
Во время пандемии коронавируса Пентагон уволил почти 8 тысяч военнослужащих за отказ от обязательной вакцинации. После возвращения в Белый дом в 2025 году президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении на службе военных, уволенных из-за этого требования.