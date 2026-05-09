02:14 09.05.2026
Пентагон создаст группу по возвращению на службу бывших военных

В Петагоне создадут группу по возвращению военных, уволенных за отказ от вакцины

Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании рабочей группы по возвращению на службу бывших военных, уволенных из-за отказа от вакцинации против коронавируса.
  • Пентагон также поможет бывшим военнослужащим решить вопросы, связанные с невыплаченными бонусами, пересмотром официальной формулировки увольнений и удалением негативной информации из личных дел.
  • Во время пандемии коронавируса Пентагон уволил почти 8 тысяч военнослужащих за отказ от обязательной вакцинации.
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании рабочей группы по возвращению на службу бывших военных, уволенных из-за отказа от вакцинации против коронавируса.
"Я поручаю заместителю военного министра по вопросам личного состава и боеготовности создать рабочую группу по восстановлению на службе и урегулированию вопросов, связанных с COVID-19", - сказал Хегсет в видеообращении, выложенном в соцсети X.
Он добавил, что Пентагон также поможет бывшим военнослужащим решить вопросы, связанные с невыплаченными бонусами, пересмотром официальной формулировки увольнений, а также удалением негативной информации из личных дел.
Во время пандемии коронавируса Пентагон уволил почти 8 тысяч военнослужащих за отказ от обязательной вакцинации. После возвращения в Белый дом в 2025 году президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении на службе военных, уволенных из-за этого требования.
