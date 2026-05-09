Внучка партизанки рассказала о подпольщиках, взорвавших 700 немцев

Евгения Михайлова — советская подпольщица, участвовавшая в подготовке и проведении подрыва кинотеатра с немцами в оккупированном Порховском районе в ноябре 1943 года.

Фонд Александра Печерского снял два документальных фильма о подвиге Евгении Михайловой и Константина Чеховича.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Внучка известной советской подпольщицы Евгении Михайловой - Татьяна Быстрова поделилась с РИА Новости тем, как ее легендарная бабушка приняла участие в подготовке взрыва, унесшего более 700 немцев.

Евгения Васильевна Михайлова - советская подпольщица, участвовавшая с Константином Чеховичем в подготовке и проведении подрыва кинотеатра с немцами в оккупированном Порховском районе в ноябре 1943 года.

Будучи юной девушкой, она несколько дней проносила в ведре для мытья полов взрывчатку в здание кинотеатра, в котором во время взрыва было уничтожено 764 фашиста.

Вспоминая о бабушке, Быстрова рассказала, что "бабушка и Чехович 9 мая отмечали скромно: поздравляли друг друга телеграммами или заказывали междугородние переговоры на телеграфе"." Каждый год в отпуске Чехович вместе со своей семьей приезжал в Порхов к бабушке", - добавила она. Внучка Михайловой заметила, что "воспоминаний и разговоров о войне не было, как и традиций празднования".

Татьяна Быстрова отметила, что лично для нее День Победы - один из главных праздников. "Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью, и в моей семье тоже есть человек, который стал Героем – моя дорогая бабушка! Ее история – это пример самоотверженности, верности долгу и любви к Родине!", - подытожила Быстрова.