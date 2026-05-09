15:04 09.05.2026
Связь поколений. Парад Победы на Красной площади
В Москве состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Строевым шагом по Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР.
Церемонией командовал глава Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев. Его доклад принимал министр обороны Андрей Белоусов. По традиции парад открыл Владимир Путин. Президент отдал дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания. На большом экране, установленном перед трибунами, показали видеосюжеты с передовой. Бойцы СВО по очереди поздравляли россиян с Днем Победы и демонстрировали новейшее вооружение.
В завершении парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.
