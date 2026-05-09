10:20 09.05.2026 (обновлено: 16:33 09.05.2026)

"С чего начинается Родина" впервые прозвучала на параде ко Дню Победы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВоенный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На параде ко Дню Победы сводный оркестр впервые исполнил музыку из песни "С чего начинается Родина".
  • Эта музыка звучит в советском художественном фильме о разведке "Щит и меч".
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сводный оркестр впервые в ходе парада ко Дню Победы исполнил музыку из песни "С чего начинается Родина", передает корреспондент РИА Новости.
Во время выноса государственного флага России и боевого знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставшей главным символом Победы в Великой Отечественной войне, оркестр традиционно исполнил "Священную войну", после чего перешел на мелодию песни "С чего начинается Родина".
Эта песня звучит в советском художественном фильме о разведке "Щит и меч".
