Посол России в Вене назвал снос памятников советским солдатам кощунством

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Российская сторона расценивает случаи осквернения и демонтажа памятников воинам-освободителям как недопустимое кощунство, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
В преддверии Дня Победы в ряде стран звучали призывы к так называемой "контекстуализации" памятников солдатам-освободителям, а также наблюдались дискуссии о пересмотре роли и итогов Второй мировой войны.
"Особое возмущение вызывают случаи осквернения и демонтажа памятников воинам-освободителям, что мы расцениваем как недопустимое кощунство и неуважение к памяти павших", - сказал посол, комментируя эти тенденции.
