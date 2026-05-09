Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в топ лучших свободных агентов НХЛ

Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 стал для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по действующему соглашению с "Пингвинз", в составе которого он выступает на протяжении всей карьеры и трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если "Пингвинз" не предложат ему новое соглашение. В среду СМИ сообщили, что россиянин продлит контракт на один год с зарплатой в 5 миллионов долларов.