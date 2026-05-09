Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в топ лучших свободных агентов НХЛ
08:38 09.05.2026 (обновлено: 11:05 09.05.2026)
Овечкин, Малкин и Бобровский вошли в топ лучших свободных агентов НХЛ

Athletic назвал лучших неограниченно свободных агентов предстоящего межсезонья

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Бобровский попали в список лучших неограниченно свободных агентов (UFA) предстоящего межсезонья НХЛ по версии The Athletic.
  • Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах с 929 шайбами.
  • Малкин и Бобровский также входят в число известных российских хоккеистов с успешными карьерами в НХЛ.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский попали в список лучших неограниченно свободных агентов (UFA) предстоящего межсезонья Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic.
Список включает 20 хоккеистов, которые выйдут на рынок 1 июля 2026 года. Возглавил его канадский защитник "Тампа-Бэй Лайтнинг" Даррен Рэддиш, второе место занял шведский защитник "Вегас Голден Найтс" Расмус Андерссон, третье - американский нападающий "Баффало Сейбрз" Алекс Так. Бобровский расположился на пятой строчке, Малкин занял шестую позицию, Овечкин - 20-ю.
Для 40-летнего Овечкина этот сезон является 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 стал для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по действующему соглашению с "Пингвинз", в составе которого он выступает на протяжении всей карьеры и трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если "Пингвинз" не предложат ему новое соглашение. В среду СМИ сообщили, что россиянин продлит контракт на один год с зарплатой в 5 миллионов долларов.
Бобровскому 37 лет. Его семилетний контракт на 70 млн долларов истекает по окончании сезона. В завершившемся регулярном чемпионате он отразил 87,7% бросков, что стало худшим показателем в его карьере в НХЛ. "Флорида" не вышла в плей-офф. Россиянин представляет "Пантерз" с 2019 года, он дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". На счету Бобровского 806 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 456 побед, что является лучшим показателем среди российских вратарей.
 
