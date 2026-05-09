Овчинский: на юго-востоке Москвы построят ЖК по реновации

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Современный жилой комплекс построят на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На юго-востоке столицы для реализации программы реновации отвели территорию площадью 1,62 гектара. Здесь возведут современный жилой комплекс общей площадью до 52 тысяч квадратных метров с благоустроенным двором, детскими и спортивными зонами и помещениями для социальной и коммерческой инфраструктуры на первых этажах", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
В сообщении уточняется, что новостройку построят в соответствии с московскими стандартами. К ним относятся энергоэффективные инженерные решения, качественная отделка, пространства, адаптированные для маломобильных граждан.
ЖК разместят недалеко от станции метро "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, добавляется в пресс-релизе.