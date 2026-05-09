Администрация музея в Освенциме отказала в посещении сыну узника из России
05:37 09.05.2026
Администрация музея в Освенциме отказала в посещении сыну узника из России

Главный вход на территорию концлагеря Освенцим. Над воротами надпись - "Труд освобождает". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын узника Освенцима Александр Лебедев, который хотел посетить барак, где содержался его отец, несколько раз получал отказ от администрации музея.
  • Александр Федорович Лебедев — узник концлагеря Освенцим и один из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных.
  • Фонд Александра Печерского установил, что советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Сын узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева, Александр, поделился в беседе с РИА Новости о том, что он давно хотел посетить барак, где содержался его отец, однако администрация музея отказывала ему несколько раз.
Александр Фёдорович Лебедев - узник концлагеря Освенцим и один из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных. Главная цель сопротивления заключалась в том, чтобы помочь больным и истощённым узникам, а также найти способ спасти заключённых от уничтожения. После освобождения Лебедев написал книгу "Солдаты малой войны".
Начальство Освенцима пыталось вести переговоры с советским подпольем
"К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть", - сказал он.
По словам Лебедева, в 1960-х годах в здании барака делали фотовыставку, где был представлен фотопортрет его отца, видного деятеля сопротивления.
"Сейчас вот последние годы, что-то с русским бараком происходит, они туда никого не пускают, и узнать, конечно, невозможно. Хотелось бы побывать там и посмотреть, что там и как", - с сожалением отметил он.
В фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, ранее рассказали РИА Новости о недавно сделанных открытиях, связанных с сопротивлением. Стало известно, что данное движение в концлагерях было не стихийным, а выстроенным. Фонду также удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.
Советские войска 27 января 1945 года освободили узников концлагеря Освенцим.
Фонд Печерского обнаружил мемуары лидера советских подпольщиков Освенцима
