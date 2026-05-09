12:30 09.05.2026 (обновлено: 13:19 09.05.2026)
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Военный парад, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новороссийске прошел военный парад в честь Дня Победы.
  • В параде приняли участие более тысячи военнослужащих.
  • По главной площади Новороссийска проехал легендарный танк Т-34.
СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в военном параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в центре Новороссийска и транслировался в соцсетях.
"День Победы – это день триумфа нашего великого государства. Это день гордости за мужество наших дедов и прадедов, за величие подвига, совершенного ими. Особой страницей в истории Великой Отечественной войны остается битва за Новороссийск. За этот подвиг в 1973 году было присвоено звание "Город-Герой", - сказал принимающий парад начальник Новороссийского гарнизона контр-адмирал Виктор Кочемазов с главной трибуны.
Он отметил, что Новороссийск может по праву гордиться своими защитниками, в том числе участниками специальной военной операции. И сейчас, находясь на удалении более 500 километров от линии фронта, Новороссийск подвергается самым ожесточенным ударам врага, подчеркнул контр-адмирал.
Как объявил ведущий парада, в нем "принимают участие более тысячи военнослужащих".
Перед трибунами прошли знаменные группы с государственным флагом России и знаменем Победы. Затем торжественным маршем по главной площади Новороссийска прошли офицерский корпус и моряки Новороссийской военно-морской базы, парадный расчет ордена Ушакова 1-степени бригады подводных лодок, сводные расчеты моряков Черноморского, Северного и Балтийского флотов.
Маршем в Новороссийске также прошли парадные расчеты Черноморского казачьего округа, личный состав службы в Новороссийске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, курсанты Краснодарского высшего военного училища, сводный расчет участников специальной военной операции.
Кроме того, по главной площади Новороссийска проехал легендарный танк Т-34, который простоял свыше 20 лет в качестве образца военной техники на склоне Маркотхского хребта. Танк был отремонтирован силами ремонтной роты Новороссийской военно-морской базы.
В этом году парад прошёл при участии многочисленных зрителей, среди присутствующих на улицах Новороссийска было много семей с детьми. Также за парадом можно было наблюдать с помощью трансляции в социальных сетях главы Новороссийска Андрея Кравченко.
НовороссийскРоссияКраснодарский крайВиктор КочемазовАндрей Кравченко (государственный служащий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Т-34День Победы — 2026
 
 
