Краткий пересказ от РИА ИИ В Новороссийске прошел военный парад в честь Дня Победы.

СОЧИ, 9 мая - РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в военном параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в центре Новороссийска и транслировался в соцсетях.

"День Победы – это день триумфа нашего великого государства. Это день гордости за мужество наших дедов и прадедов, за величие подвига, совершенного ими. Особой страницей в истории Великой Отечественной войны остается битва за Новороссийск . За этот подвиг в 1973 году было присвоено звание "Город-Герой", - сказал принимающий парад начальник Новороссийского гарнизона контр-адмирал Виктор Кочемазов с главной трибуны.

Он отметил, что Новороссийск может по праву гордиться своими защитниками, в том числе участниками специальной военной операции. И сейчас, находясь на удалении более 500 километров от линии фронта, Новороссийск подвергается самым ожесточенным ударам врага, подчеркнул контр-адмирал.

Как объявил ведущий парада, в нем "принимают участие более тысячи военнослужащих".

Перед трибунами прошли знаменные группы с государственным флагом России и знаменем Победы. Затем торжественным маршем по главной площади Новороссийска прошли офицерский корпус и моряки Новороссийской военно-морской базы, парадный расчет ордена Ушакова 1-степени бригады подводных лодок, сводные расчеты моряков Черноморского, Северного и Балтийского флотов.

Маршем в Новороссийске также прошли парадные расчеты Черноморского казачьего округа, личный состав службы в Новороссийске пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю , курсанты Краснодарского высшего военного училища, сводный расчет участников специальной военной операции.

Кроме того, по главной площади Новороссийска проехал легендарный танк Т-34 , который простоял свыше 20 лет в качестве образца военной техники на склоне Маркотхского хребта. Танк был отремонтирован силами ремонтной роты Новороссийской военно-морской базы.